VersuS Tour 2021-2022 – Vitaa et Slimane Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 4e Arrondissement

VersuS Tour 2021-2022 – Vitaa et Slimane Marseille 4e Arrondissement, 16 juin 2022, Marseille 4e Arrondissement. VersuS Tour 2021-2022 – Vitaa et Slimane Le Dôme 48 Avenue Saint-Just Marseille 4e Arrondissement

2022-06-16 – 2022-06-16 Le Dôme 48 Avenue Saint-Just

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 4e Arrondissement 39 59 VersuS, le titre de la première chanson issu d’un projet incroyable et évident.



VersuS, les confessions musicales de Vitaa et Slimane, deux artistes que le destin a décidé de réunir le temps d’un album duo désormais certifié disque de diamant !

VersuS Tour, une tournée des zéniths à deux. Un spectacle musical unique. VersuS Tour, une tournée des zéniths à deux. Un spectacle musical unique. VITAA & SLIMANE VersuS, le titre de la première chanson issu d’un projet incroyable et évident.



VersuS, les confessions musicales de Vitaa et Slimane, deux artistes que le destin a décidé de réunir le temps d’un album duo désormais certifié disque de diamant !

VersuS Tour, une tournée des zéniths à deux. Un spectacle musical unique. Le Dôme 48 Avenue Saint-Just Marseille 4e Arrondissement

dernière mise à jour : 2021-05-10 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 4e Arrondissement Autres Lieu Marseille 4e Arrondissement Adresse Le Dôme 48 Avenue Saint-Just Ville Marseille 4e Arrondissement lieuville Le Dôme 48 Avenue Saint-Just Marseille 4e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-4e-arrondissement/

VersuS Tour 2021-2022 – Vitaa et Slimane Marseille 4e Arrondissement 2022-06-16 was last modified: by VersuS Tour 2021-2022 – Vitaa et Slimane Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement 16 juin 2022 Bouches-du-Rhône Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône