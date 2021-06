Versus – Titan – Playground 2021 Place Graslin, 8 septembre 2021-8 septembre 2021, Nantes.

2021-09-08

Horaire : 10:00 20:00

Gratuit : oui

Installation : Versus – agence d’architectes Titan Lauréate des Albums des jeunes architectes et paysagistes en 2018, TITAN est une agence d’architectes nantaise créée en 2011 par Mathieu Barré, François Guinaudeau et Romain Pradeau, tous les trois diplômés de l’École nationale supérieure d’architecture de Nantes. Figure montante de l’architecture, avec de récentes réalisations primées, l’approche de TITAN se démarque par un engagement à la simplicité et l’intention de créer une réponse poétique intégrée dans son environnement. Pour la place Graslin, les architectes s’inspirent du rapport à la forme et à l’équilibre des espaces imaginés par l’architecte Mathurin Crucy, qui dessina la place et le théâtre au 18e siècle, et invitent le public à chausser les patins en installant au centre de la place une piste monumentale dévolue à la pratique du patin à roulettes. Adaptée aux irrégularités et jouant avec la déclivité du sol, l’installation entend redonner à la place une centralité et l’ouvrir à une pratique sportive libre sur roulettes. Promeneurs et sportifs sont amenés à se rencontrer autour d’un track (terrain en forme d’anneau de course) dessiné sur la piste. L’occasion de mettre à l’honneur une discipline vive et effervescente : le roller derby. Les spectateurs pourront prendre place sur des bancs aménagés à la lisière de l’installation, ou sur les marches du théâtre devenues gradins pour une représentation qui se joue en plein air.L’installation comporte un point de prêt de patins à roulettes (modalités à venir en fonction des consignes sanitaires).7J/7 de 10h à 20h.Casque obligatoire. Dans le cadre du Voyage à Nantes 2021 (3 juillet au 12 septembre 2021)

Place Graslin Place Graslin Centre-ville Nantes