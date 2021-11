VERSUS + Louie Ostau dau País Marselhés, 20 novembre 2021, Marseille.

VERSUS + Louie

Ostau dau País Marselhés, le samedi 20 novembre à 20:30

Mettant face à face saxophones et tambours uruguayens d’un côté, boîte à rythme, synthétiseurs analogiques et chant en occitan de l’autre, le trip-hop hallucinatoire du duo Toulousain Versus met en scène un délire brumeux dans lequel Massive Attack remixe l’Art ensemble of Chicago dans les rue de Montevideo lors du carnaval. Entre polyrythmie afro-américaine, électro et jazz, on y suit les pérégrinations hallucinées de l’âme d’un mort, fantôme condamnée à courir éternellement dans ses anciens lieux de vie au milieu de l’indifférence de ses semblables. Elle y croise des démons tortionnaires, des messagers des morts, et ne trouve de réconfort que la nuit, lorsqu’elle s’abreuve dans les tonneaux de vin des vivants endormis. Adhésion obligatoire : 2€ Participation : 5€ conseillés [http://www.ostau.net/activite/a_venir/versus/](http://www.ostau.net/activite/a_venir/versus/)

Adhésion obligatoire 2€ / Participation 5€ conseillés

Ostau dau País Marselhés 18 rue de l’Olivier, 13005 Marseille Marseille Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône



