Bibliothèque André Périgord de Feytiat, le samedi 22 janvier 2022 à 20:00

Deux comédiens, ici Marie-Mathilde Amblat et Jean-Baptiste Chauvin s’affrontent sur les thèmes du public pour départager qui de l’un ou de l’autre manie le mieux l’art de la langue et celui de l’improvisation. Ils s’affrontent à « mains nues » ou « à la manière de.. », empruntant alors aux auteurs, réalisateurs, ou chanteurs, leurs langues et thématiques de prédilection. Et c’est le public qui décide qui l’emportera ! La Majeure en quelques mots : La ligue majeure est détentrice de la coupe du monde d’improvisation professionnelle dont la dernière édition a eu lieu en France avec une finale à L’Olympia. Notre ligue regroupe les plus expérimentés et talentueux improvisateurs nationaux qui depuis plus de 20 ans collectionnent les titres nationaux et internationaux dans les différentes compétitions d’improvisation professionnelles. [[https://www.facebook.com/page/197408463737025/search/?q=versus](https://www.facebook.com/page/197408463737025/search/?q=versus)](https://www.facebook.com/page/197408463737025/search/?q=versus)

Attention : passe sanitaire demandé pour les personnes de plus de 12 ans et port du masque obligatoire.

Bibliothèque André Périgord de Feytiat 2 avenue Winston Churchill 87220 Feytiat Feytiat Haute-Vienne



2022-01-22T20:00:00 2022-01-22T23:59:00