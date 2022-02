VERSUS – Brutal Hardcore/Punk (GE) Urgence Disk Records Genève Catégorie d’évènement: Genève

**VERSUS – Brutal Hardcore/Punk (GE)** —————————————— **Originaire de Genève, Versus est un groupe de Brutal Hardcore Punk. Le groupe est formé en 2013, composé de musiciens à différents parcours, ayant en commun l’amour pour la musique sauvage**. Comme le nom le suggère, la musique et les paroles tournent autour du concept de dualité et de confrontation. Elle se définit par des cris hardcore répondant à des chants death, accompagnés de riffs provenant tout droit du punk et du metal extrême, eux-mêmes soutenus par du D-beat et du blast beat. Après la parution d’un premier EP en 2015, le groupe a activement tourné sur la scène locale. En 2021, suite à de nombreux changements de line-up, le groupe sort son premier album : Endless Duality. [https://youtu.be/8ls6PYJmjL0](https://youtu.be/8ls6PYJmjL0) [https://www.youtube.com/watch?v=cByFqGi7GBE](https://www.youtube.com/watch?v=cByFqGi7GBE) [https://www.facebook.com/VS.Metal](https://www.facebook.com/VS.Metal) [https://www.instagram.com/versushxc/](https://www.instagram.com/versushxc/) [https://vs-versus.bandcamp.com/](https://vs-versus.bandcamp.com/)

prix libre pour les artistes

Originaire de Genève, Versus est un groupe de Brutal HxC Punk. Le groupe est formé en 2013, composé de musiciens à différents parcours, ayant en commun l'amour pour la musique sauvage

