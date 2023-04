Lâchers de truites – Rivière la Sorgues à Versols, 26 avril 2023, Versols-et-Lapeyre.

Profitez des lâchers de 1750 truites sur la rivière Sorgues à Versols.

2023-04-26 à ; fin : 2023-05-01 . .

Versols-et-Lapeyre 12400 Aveyron Occitanie



Take advantage of the 1750 trout releases on the Sorgues river in Versols

Disfrute de la suelta de 1750 truchas en el río Sorgues en Versols

Genießen Sie das Aussetzen von 1750 Forellen auf dem Fluss Sorgues in Versols

Mise à jour le 2023-04-10 par Fédération de pêche de l’Aveyron