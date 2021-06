Santes Maison de retraite Les Blés d'Or de Santes Nord, Santes Version Originale Maison de retraite Les Blés d’Or de Santes Santes Catégories d’évènement: Nord

le dimanche 20 juin à 16:00

**Version Originale** ——————— La danse comme révélation de l’indicible entre les êtres. Sur la musicalité de Récitations 3 de Georges Aperghis, quatre voix de danseurs surgissent et invitent progressivement chacun à prendre corps dans cet espace ouvert d’expression où finissent par se mêler indifféremment interprètes professionnels et amateurs. L’invitation d’un musicien différent confère à chaque représentation un caractère unique et la transforme en évènement ! Violoniste, accordéoniste, guitariste, flutiste, pianiste ou beat boxer permettent à **Version Originale** de se réinventer en permanence ; réinvention d’autant plus forte avec la présence des amateurs-complices. **Durée** 30 minutes **Chorégraphie** Sylvain Groud **Interprètes** Julie Koenig, Lauriane Madelaine, Julien Raso, Julien-Henri Vu Van Dung **Musique** Georges Aperghis Récitations 3 et l’univers d’un-e musicien-ne invité-e **Cheffe costumière** Chrystel Zingiro

Entrée tout public

Pièce participative avec la complicité des personnes âgées de la maison de retraite les Blés d'Or
Maison de retraite Les Blés d'Or de Santes
6 Avenue Albert Bernard 59211 SANTES
Santes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-20T16:00:00 2021-06-20T16:30:00

