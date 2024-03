« Versant vivant » : concert dessiné et animé Muséum de Toulouse Toulouse, jeudi 11 avril 2024.

« Versant vivant » : concert dessiné et animé Concert dessiné et animé au Muséum par le collectif PHAUNA. Un spectacle musical sensible et contemplatif. 11 et 12 avril Muséum de Toulouse Tarif : Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-11T15:00:00+02:00 – 2024-04-11T15:45:00+02:00

Fin : 2024-04-12T15:00:00+02:00 – 2024-04-12T15:45:00+02:00

Assisitez à un concert dessiné et animé à l’Auditorium du Muséum, par le collectif PHAUNA.

Versant Vivant est un spectacle musical sensible et contemplatif, qui mélange des compositions électro-acoustiques et toute une variété de manipulations plastiques réalisées en direct.

Au creux de la montagne, les êtres s’endorment : humains, animaux, domestiques ou sauvages, proies ou prédateurs, tous se retrouvent en rêve pour une trêve bienvenue. Dans ce territoire commun, les échelles de temps et d’espace s’entremêlent et se confondent, un battement d’aile dure une saison, les arbres puisent leur sève à la lumière des étoiles, les stalactites grandissent à vue d’œil… Les liens qui unissent les différents cycles du vivant se révèlent, immémoriaux, inattendus.

Pour en savoir plus : https://lobservable.com/versant-vivant-2/

Intervenant :

Date et horaire :

Jeudi 11 avril à 15h

Vendredi 12 avril à 11h et 15h

+ d’infos :

Durée : 45 min

Tout public, à partir de 7 ans

Accessible au public en situation de handicap mental cognitif et psychique

Tarif : Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente

Lieu : Auditorium du Muséum de Toulouse

—

Credit dessin : Emilie Tarascou

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/ [{« link »: « https://lobservable.com/versant-vivant-2/ »}, {« link »: « https://www.collectifphauna.com/projets/ »}] Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

vacances de paques vacances de printemps