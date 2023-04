Versainville en lumieres Centre du bourg – parkings près de la Mairie et de l’église Versainville Catégories d’Évènement: Calvados

Versainville en lumieres Centre du bourg – parkings près de la Mairie et de l’église, 13 mai 2023, Versainville. Illumination du patrimoine architectural de Versainville – église, château , maisons du vieux bourg –

Accueil et présentation du village à l’église de Versainville ..

2023-05-13 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-13 23:00:00. .

Illumination of the architectural heritage of Versainville – church, castle, houses of the old town –

Welcome and presentation of the village at the church of Versainville. Iluminación del patrimonio arquitectónico de Versainville – iglesia, castillo, casas del antiguo pueblo –

Bienvenida y presentación del pueblo en la iglesia de Versainville. Beleuchtung des architektonischen Erbes von Versainville – Kirche, Schloss, Häuser des alten Dorfes –

Begrüßung und Vorstellung des Dorfes in der Kirche von Versainville. Mise à jour le 2023-04-09 par Conseil Départemental

