NordicTrack Running au Château de Versailles, 25 juin 2023, Versailles. 4 Avenue de Trianon Versailles Yvelines

2023-06-25 – 2023-06-25 Versailles

Yvelines . Le 19 juin 2022, c’est dans l’enceinte même du grand parc du Château de Versailles que se déroule la course royale et la course des princesses. https://www.nordictrackrunning-chateaudeversailles.com/ Versailles

