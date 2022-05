Versailles, ville royale – Le quartier Saint-Louis Office de Tourisme de Versailles

Tracé à l’emplacement du fameux “parc aux cerfs”, découvrez ce quartier plein de charme, situé en bordure du célèbre Potager du roi. Parcourez ses rues au tracé ordonné, admirez les élégantes façades ornées de superbes ferronneries, étonnez-vous devant les pittoresques “baraques” des Carrés Saint-Louis, pénétrez à l’improviste dans un agréable jardin anglais, et visitez la majestueuse église baroque devenue cathédrale Saint-Louis… Immergez-vous dans une ville authentiquement du 18e siècle ! Situé au sud du château, le quartier Saint-Louis rappelle principalement l’époque raffinée du roi Louis XV. Office de Tourisme de Versailles 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-29T17:00:00 2022-07-29T18:30:00;2022-08-12T17:00:00 2022-08-12T18:30:00

Détails Autres Lieu Office de Tourisme de Versailles Adresse 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles lieuville Office de Tourisme de Versailles

Office de Tourisme de Versailles https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//