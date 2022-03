Versailles, ville royale : Le quartier Notre-Dame Statue équestre de Louis XIV sur la place d’armes

Admirez son plan rayonnant, l’élégante place Hoche, la paroisse et l’hôpital royal, ainsi que la place du marché, poumon économique de la ville depuis Louis XIV. Le tout assaisonné de quantités d’anecdotes historiques. Cette visite gratuite est proposée dans le cadre des Journées Nationales Tourisme & Handicap en avril 2022 avec le soutien de l’Association Tourisme et Handicaps.

Visite gratuite pour une personne à mobilité réduite + un accompagnateur

