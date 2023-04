Doully – Hier j’arrête ! (Tournée) VERSAILLES PALAIS DES CONGRES VERSAILLES Catégories d’Évènement: Versailles

Doully – Hier j’arrête ! (Tournée) VERSAILLES PALAIS DES CONGRES, 2 février 2024, VERSAILLES. Doully – Hier j’arrête ! (Tournée) VERSAILLES PALAIS DES CONGRES. Un spectacle à la date du 2024-02-02 à 20:30 (2023-04-05 au ). Tarif : 29.0 à 33.0 euros. A GAUCHE DE LA LUNE (2-L-R-20-4185/ 3-L-R-20-4186) EN ACCORD AVEC LA PROD, PRESENTE : ce spectacle. DOULLY« Hier j’arrête ! » co-écrit avec Blanche Gardin et Paco Perezavec la participation d’Eric MoninPrésentatrice punk à « la voix de clochard » de Groland, mais aussi chroniqueuse sur France Inter dans l’émission de Charline Vanhoenacker “C’est encore nous”… Doully est passée maître du stand-up en racontant notamment avec une aisance et une drôlerie bluffantes son passé d’ex-junkie aux mille et une vies (go-go danseuse, barmaid, dame pipi, doubleuse de porno, créatrice de prêt-à-porter, prof de français en Espagne, etc, etc…), mais aussi sa sobriété…N° téléphone accès PMR : A GAUCHE DE LA LUNE – reservation@tickandyou.com Doully Votre billet est ici VERSAILLES PALAIS DES CONGRES VERSAILLES 10, rue de la Chancellerie Yvelines 29.0

