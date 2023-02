Esprit Jardin Versailles, 22 avril 2023 10:00, Versailles.

ESPRIT JARDIN, le rendez-vous des professionnels et des amateurs du jardin. 22 et 23 avril 1

Versailles, ville nature depuis ses origines, détient un patrimoine paysager exceptionnel, un réel atout pour faire face aux enjeux de la ville de demain.

C’est dans ce contexte qu’Esprit Jardin sensibilise depuis 14 ans petits et grands à une gestion durable des espaces verts. Les promeneurs, quant à eux, peuvent découvrir ou redécouvrir un des plus beaux patrimoines de notre pays : le quartier historique de Saint-Louis, le Potager du Roi et la pièce d’eau des Suisses.

Cet événement, qui accueille chaque année au printemps plus de 20 000 personnes, est devenu un moment privilégié pour tous les passionnés du jardin.

L’édition revient en force avec plus de 70 exposants afin de faire rayonner les professionnels et amateurs du jardin. Pépiniéristes, artistes fleuristes, paysagistes, associations, instiutionnels, outils, déco et mobilier de jardin seront de nouveau au rendez-vous, ainsi que de nombreuses activités et animations : shopping horticole, créations végétales, vente, stands-conseils, ateliers ludiques et artistiques pour enfants et adultes, spectacles…

Versailles versailles Notre-Dame Versailles 78000 Yvelines

