Cocktail Recrutement à Versailles : décrochez un emploi Versailles Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines

Cocktail Recrutement à Versailles : décrochez un emploi Versailles, 21 mars 2023 17:15, Versailles. Vous êtes à la recherche d’un job ? Alors vous êtes au bon endroit ! Mardi 21 mars, 17h15 1

https://job.wiz.bi/H1nzx Vous êtes à la recherche d’un job ? Alors vous êtes au bon endroit ! Le Crédit Agricole Ile-de-France, en collaboration avec WIZBII, organise un Cocktail Recrutement afin d’agrandir leur équipe, le 21 mars à Versailles. Pour participer, c’est juste ici : https://job.wiz.bi/H1nzx, la préinscription est gratuite et obligatoire (attention les places sont limitées alors ne perdez pas de temps ). Voici la liste des postes à pourvoir : • Conseillers patrimonial, professionnel, client et agence (H/F). Le principe : un événement qui permet de rencontrer les recruteurs du Crédit Agricole Ile-de-France dans une ambiance décontractée. Le lieu est dévoilé uniquement sur inscription, mais on peut déjà vous dire que c’est un endroit d’exception situé à Versailles ! Versailles versailles Notre-Dame Versailles 78000 Yvelines ### Vous êtes à la recherche d’un job ? Alors vous êtes au bon endroit ! Le Crédit Agricole Ile-de-France, en collaboration avec WIZBII, organise un Cocktail Recrutement afin d’agrandir leur équipe, le **21 mars** à **Versailles**. Pour participer, c’est juste ici : [https://job.wiz.bi/H1nzx](https://job.wiz.bi/H1nzx), la préinscription est gratuite et obligatoire (attention les places sont limitées alors ne perdez pas de temps ). Voici la liste des postes à pourvoir : • Conseillers patrimonial, professionnel, client et agence (H/F). **Le principe** : un événement qui permet de rencontrer les recruteurs du Crédit Agricole Ile-de-France dans une ambiance décontractée. Le lieu est dévoilé uniquement sur inscription, mais on peut déjà vous dire que c’est un endroit d’exception situé à Versailles !

Détails Heure : 17:15 Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Versailles Adresse versailles Ville Versailles lieuville Versailles Versailles Departement Yvelines

Versailles Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Cocktail Recrutement à Versailles : décrochez un emploi Versailles 2023-03-21 was last modified: by Cocktail Recrutement à Versailles : décrochez un emploi Versailles Versailles 21 mars 2023 17:15 Versailles Versailles

Versailles Yvelines