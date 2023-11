Bach : Concertos pour Violon(s) SALON D’HERCULE, 15 janvier 2024, VERSAILLES.

Bach : Concertos pour Violon(s) SALON D’HERCULE. Un spectacle à la date du 2024-01-15 à 20:00 (2024-01-15 au ). Tarif : 29.7 à 116.6 euros.

BACH : CONCERTOS POUR VIOLON(S)Durée: 1h20 sans entracte Distribution Théotime Langlois de Swarte Violon soloLeonor de Lera Violon soloLudmila Piestrak Violon solo Orchestre de l’Opéra RoyalSous le haut patronage de Aline Foriel-DestezetThéotime Langlois de Swarte Direction PROGRAMMEJohann Sebastian Bach (1685-1750) Concerto pour violon et orchestre en mi majeur BWV 1042 Concerto pour violon et orchestre en la mineur BWV 1041 Concerto pour deux violons et orchestre en ré mineur BWV 1043Concerto pour trois violons et orchestre en ré majeur BWV 1064R Le temps d’un concert exceptionnel autour des fameux concertos pour violons de Bach, Théotime Langlois de Swarte, jeune prodige du violon baroque, prend pour la première fois la direction de l’Orchestre de l’Opéra Royal. Il est par ailleurs le premier violoniste baroque à être nommé aux Victoires de la Musique Classique en 2020, récompensant ainsi son travail avec plusieurs ensembles baroques, tels que Les Arts Florissants et Les Ombres. C’est l’occasion rêvée de profiter des concertos pour un, deux et trois violons de Bach, chefs-d’œuvre du genre et du baroque tardif, alliant virtuosité et chant expressif, rendant ainsi hommage au compositeur allemand. Âgé de trente-deux ans, Bach est le maître de musique de la Cour de Köthen, qu’il fait briller de la plus splendide musique instrumentale. Disposant d’un orchestre aux solistes virtuoses, il compose ses concertos de violon(s) pour éblouir le Prince qu’il sert : mission accomplie avec brio ! Les Productions de l’Opéra Royal CATÉGORIE PRESTIGE : De très bonnes places, le programme et une coupe de champagne offerts. Théotime Langlois de Swarte Théotime Langlois de Swarte

Votre billet est ici

SALON D’HERCULE VERSAILLES PLACE D’ARMES Yvelines

29.7

EUR29.7.

Votre billet est ici