Gasparini : Atalia – Château de Versailles SALON D'HERCULE, 8 janvier 2024, VERSAILLES.

Opéra en version de concert————————————-GASPARINI : ATALIAOratorio en deux parties sur un livret anonyme, d’après la tragédie Athalie de Racine, créé à Rome en 1692. Concert en italien non surtitréDurée 2h30 entracte inclusCamille Poul AtaliaBastien Rimondi OrmanoMélodie Ruvio NutriceFurio Sanasi SacerdoteVirginie Thomas Soprano du chœur Ensemble HemioliaEmmanuel Resche-Caserta Direction L’Atalia de Francesco Gasparini renaît au Château de Versailles : c’est un chef-d’œuvre oublié, un oratorio d’une grande intensité dramatique à la musique flamboyante, mais c’est aussi le premier oratorio inspiré d’une œuvre littéraire française, Athalie de Racine. L’œuvre du génial tragédien français fut en effet créée un an plus tôt, en 1691, au collège de Saint-Cyr près de Paris. À Rome, les élèves des collèges religieux avaient aussi l’habitude de donner ses œuvres : ainsi, on représenta une version de cette histoire sacrée, en italien, au Collegio Clementino, en 1692. C’est Gasparini qui écrivit la musique, fameux élève de Corelli, et bientôt Maestro di Coro de l’Ospedale de la Pietà à Venise, où officia Vivaldi. L’argument en est le suivant : Atalia, reine usurpatrice et paranoïaque qui a abandonné la religion, redoute un soulèvement de son peuple. Sa crainte de voir le trône lui échapper la fait sombrer dans une folie meurtrière : elle exige de son fidèle Ormonte qu’il exécute son plus hostile détracteur, le Sacerdote, le grand prêtre. Mais ce dernier, avec la complicité de la Nutrice, prépare en secret la chute inévitable de la tyranne. L’ensemble Hemiolia et Emmanuel Resche-Caserta, remarqués lors du concert Corelli : Trionfo Romano donné en 2021 au Grand Trianon, reviennent au château pour ressusciter ce chef-d’œuvre romain si lié au génie français. Atalia de Gasparini a été recréé le 10 juin 2023 à Rome pour la saison de Roma Barocca in Musica et le Roma Festival Barocco. Catégorie Prestige : de très bonnes places ainsi qu’une coupe de Champagne et le programme offerts à retirer sur place. N° téléphone accès PMR : 01 30 83 78 89 Camille Poul, Virginie Thomas, Mélodie Ruvio Camille Poul, Virginie Thomas, Mélodie Ruvio

SALON D’HERCULE VERSAILLES PLACE D’ARMES Yvelines

