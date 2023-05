William Pilet – Normal n’Existe pas (Tournée) ROYALE FACTORY, 5 mai 2023, VERSAILLES.

William Pilet – Normal n’Existe pas (Tournée) ROYALE FACTORY. Un spectacle à la date du 2023-05-05 à 20:30 (2023-05-05 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

213 PRODUCTIONS (R-22-004590) EN ACCORD AVEC CHRISTOPHE MEILLAND PRESENTE William Pilet – Normal N’existe Pas « Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière » Ce spectacle imprévisible au rythme endiablé est une véritable ode à la différence. William Pilet vous promet de vous guérir du regard des autres à travers sa multitude de talents, parfois inutiles, mais toujours assumés. Touche à tout, William Pilet allie humour absurde à la sauce anglaise et comique d’accessoires, relevé d’une noirceur comme un café sans lait. Il fait l’humour comme il fait l’amour : avec des gadgets et en musique. Le but est de vous marquer durablement, de provoquer un trauma. C’est du « traumarketing ». Avec son deuxième one-man show, William vous démontrera que la logique c’est abstrait, et que « normal », ça n’existe pas… Présentation : Un spectacle « entrée, plat, dessert » servi par un artiste multi-talents, pluri-disciplinaire, touche-à-tout et friand de synonymes. Un délire harmonieux imbibé d’humour sauce anglaise ; le tout relevé d’une noirceur acidulée. « Normal n’existe pas » est hors des standards du moment. Avec la classe et la retenue d’un Dr. Jekyll et surtout la fausse pudeur d’un Mr. Hyde, William vous démontrera que la logique c’est surfait, et que « normal », ça n’existe pas… Touche à tout, autodidacte inventif, perturbant et perturbé ; William Pilet est à la jonction entre l’humour absurde à l’anglaise et l’humour noir comme un café sans lait. Musique, chant & humour accessoirisé. Réservations PMR : 02 99 94 50 18 William Pilet William Pilet

ROYALE FACTORY VERSAILLES 2, rue Jean Houdon Yvelines

