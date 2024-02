VERSAILLES PATINOIRE OLYMPIQUE DE LIMOGES Limoges, vendredi 19 juillet 2024.

Du baroque à la French Touch, quand deux musiciennes de renom s’emparent de Versailles et de quelques siècles de musique, de nouveaux trésors émergent ! Au 17e siècle, la cour de Versailles rayonne à travers toute l’Europe, tant sur le plan politique que musical avec Lully, Charpentier, Couperin ou Marin Marais. Quatre siècles plus tard, une autre musique s’empare de Versailles, non plus le château mais la ville : la French Touch house et électro, avec la génération de versaillais représentée en premier lieu par Air, Etienne de Crécy, Sébastien Tellier ou encore Phœnix. C’est ce point de rencontre et ce terrain de jeu commun que les deux musiciennes virtuoses, la gambiste Lucile Boulanger et l’artiste de musique électronique Calling Marian, ont choisi d’explorer pour créer une expérience originale, mêlant musique baroque et musique électronique qui dialoguent dans une scénographie rappelant la fameuse galerie des glaces.

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-07-19 à 22:30

Réservez votre billet ici

PATINOIRE OLYMPIQUE DE LIMOGES BOULEVARD DES PETITS CARMES 87000 Limoges 87