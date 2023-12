VIKTOR VINCENT VERSAILLES PALAIS DES CONGRES Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines VIKTOR VINCENT VERSAILLES PALAIS DES CONGRES Versailles, 9 mars 2024, Versailles. Tout commence par le récit d’un homme qui se réveille seul dans un train au milieu de la nuit. Dans la vitre il aperçoit son reflet mais ce visage n’est pas le sien. Il plonge alors dans un monde fantastique où derrière les apparences se cachent d’autres apparences…Dans son nouveau seul en scène, Viktor Vincent passe de l’autre côté du miroir pour vous offrir en direct l’expérience du merveilleux et du fantastique.Avec : Spectacle écrit et mis en scène par Viktor VincentLumières : Julien DreyerMusiques originales : Romain Trouillet

Tarif : 38.00 – 43.00 euros.

Tarif : 38.00 – 43.00 euros.

Début : 2024-03-09 à 20:30
Réservez votre billet ici
VERSAILLES PALAIS DES CONGRES
10 rue de La Chancellerie
78000 Versailles

