Covertramp Versailles Palais des Congrès Versailles, 3 mars 2024, Versailles.

Covertramp Dimanche 3 mars 2024, 20h30 Versailles Palais des Congrès 49 € Platinium; 45 € Carré Or; 39 € Cat 1; 35 € Cat 2

Covertramp, l’hommage à Supertramp est adoubé par Roger Hodgson et John Helliwell (Ex-Supertramp). Il est réputé être l’un des meilleurs tributes de Supertramp au monde.

Se produisant partout en France, le groupe se compose de 6 musiciens multi-instrumentistes qui reproduisent sans imiter la musique de Supertramp : à la note près, 100% live et dans les mêmes tonalités et harmonies vocales.

2 heures de concert retraçant les 5 albums emblématiques, 2 heures de magie et d’émotion… Tous les tubes qui ont fait la légende de Supertramp, la mythique formation anglaise des années 1970/80, sont joués lors de ce show à remonter le temps. School, Dreamer, Breakfast in America, Goodbye Stranger, Take the long Way Home, ou encore Fool’s overture, Give a Little Bit, etc… Les musiques de Supertramp sont éternelles et traversent les époques sans prendre une ride.

Versailles Palais des Congrès 10, rue de la Chancellerie – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 01 30 97 89 00 Le Palais des Congrès de Versailles se situe dans le carré d'or de Versailles, face au château et au cœur du quartier Saint-Louis, centre culturel et historique de la ville. Utilisé pour des conférences, séminaires et événements privés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-03T20:30:00+01:00 – 2024-03-03T22:30:00+01:00

