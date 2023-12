KERY JAMES – LE POETE NOIR VERSAILLES PALAIS DES CONGRES Versailles, 20 janvier 2024, Versailles.

Après dix années de riches projets dans la musique, le théâtre et le cinéma, dont quatre tournées acoustiques et solidaires, d’une centaine de dates, Kery James revient pour une nouvelle tournée de concerts acoustiques.Accompagné de ses fidèles compagnons de scènes au clavier et aux percussions, Kery James revisitera les titres les plus poignants de son répertoire. Il se dévoilera sans artifice dans une ambiance intimiste au service de sa plume et de sa voix profonde dont la poésie, le talent, la pertinence et la puissance émotionnelle du propos se hissent bien au-delà d’un simple registre musical.Avec : Kery James (chant), Pierre Caillot (percussions) Nicolas Seguy (claviers)Durée : 2h

Tarif : 32.00 – 50.00 euros.

Début : 2024-01-20 à 20:30

VERSAILLES PALAIS DES CONGRES 10 rue de La Chancellerie 78000 Versailles