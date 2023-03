Jérôme Niel Versailles Palais des Congrès Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Jérôme Niel Versailles Palais des Congrès, 14 octobre 2023, Versailles. Jérôme Niel Samedi 14 octobre, 20h30 Versailles Palais des Congrès 50 € Platinium ; 45 € Carré Or ; 39 € Cat 1 ; 33 € Cat 2. Versailles Palais des Congrès 10, rue de la Chancellerie – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 01 30 97 89 00 https://www.versaillespalaisdescongres.com/ [{« type »: « email », « value »: « billetterie@versaillespalaisdescongres.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 20 26 20 18 »}] https://indiv.themisweb.fr/0715/fChoixSeance.aspx?idstructure=0715&EventId=28&request=QcE+w0WHSuCxe7JGUFyvV4jmYjPN6c/Pnjzwgdj/ruFTb331esgFslXYm2bReFZl7v7vk6UCgPE=&yymm=20231014 Le Palais des Congrès de Versailles se situe dans le carré d’or de Versailles, face au château et au cœur du quartier Saint-Louis, centre culturel et historique de la ville. Utilisé pour des conférences, séminaires et événements privés. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T20:30:00+02:00 – 2023-10-14T22:00:00+02:00

