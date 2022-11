Laura Laune – GLORY ALLELUIA Versailles Palais des Congrès, 26 mai 2023, Versailles.

37 € Carré Or, 35 € Cat 1, 33 € Cat 2

La gagnante de la 12e saison de « La France a un incroyable talent » fait son grand retour ! handicap moteur mi

Versailles Palais des Congrès 10, rue de la Chancellerie – 78000 Versailles Saint-Louis Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

01 30 97 89 00 https://www.versaillespalaisdescongres.com/ Le Palais des Congrès de Versailles se situe dans le carré d’or de Versailles, face au château et au cœur du quartier Saint-Louis, centre culturel et historique de la ville. Utilisé pour des conférences, séminaires et événements privés.

Après une première tournée triomphale de plus de 500 représentations à guichets fermés, Laura Laune fait son grand retour sur scène avec un nouveau spectacle plus attendu que jamais. Une noirceur assumée, une écriture percutante, un univers trash et sans limites : la réputation de l’ange de l’humour noir n’est plus à faire. Sur fond de dénonciation et à travers les sujets les plus sensibles, l’humoriste belge repousse encore et toujours les frontières de l’irrévérence avec finesse et second degré, dans un seul en scène très personnel.



