Marc Lavoine – Adulte Jamais Versailles Palais des Congrès Versailles

Yvelines

Marc Lavoine – Adulte Jamais Jeudi 16 mars 2023, 20h30 Versailles Palais des Congrès

69 € Carré Or ; 62 € Cat 1; 55 € Cat 2

Marc Lavoine aborde dans son nouvel album nombre de thèmes qui lui sont chers, et savoure le plaisir d'heureuses nouvelles collaborations.

01 30 97 89 00 https://www.versaillespalaisdescongres.com/ Le Palais des Congrès de Versailles se situe dans le carré d’or de Versailles, face au château et au cœur du quartier Saint-Louis, centre culturel et historique de la ville. Utilisé pour des conférences, séminaires et événements privés. Il s’agit du 14e album de l’artiste, si l’on compte “Les Souliers rouges”, un conte musical créé en 2016 avec Arthur H et Cœur de Pirate. Tour à tour auteur, comédien, performer hors pair, Marc Lavoine est un artiste total qui promène sa liberté sur tous les terrains d’expression. Trois ans et demi après son dernier album studio, il revient pour notre plus grand plaisir à ses premières amours. Hybride et élégant, “Adulte jamais” doit beaucoup à la scène, lieu de croisements intenses, qui fut celui de la rencontre avec Darko (David Faisques), guitariste emprunté à Julien Doré, et aujourd’hui compositeur de 8 des 12 chansons qui bâtissent l’album. Pour les 4 restants, Marc Lavoine a fait appel à Johan Czerneski, fondateur du groupe rock A24-13.

