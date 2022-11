ElectroChic #7 : Concert versaillais Versailles Palais des Congrès Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

ElectroChic #7 : Concert versaillais Versailles Palais des Congrès, 11 mars 2023, Versailles. ElectroChic #7 : Concert versaillais Samedi 11 mars 2023, 20h30 Versailles Palais des Congrès

Payant.

Une soirée électro se prépare à Versailles Versailles Palais des Congrès 10, rue de la Chancellerie – 78000 Versailles Saint-Louis Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

01 30 97 89 00 https://www.versaillespalaisdescongres.com/ Le Palais des Congrès de Versailles se situe dans le carré d’or de Versailles, face au château et au cœur du quartier Saint-Louis, centre culturel et historique de la ville. Utilisé pour des conférences, séminaires et événements privés. ElectroChic témoigne des multiples courants et styles de la musique électronique : house, acid house, techno, drum and bass, trance, minimal, électro-pop, beatbox… Le festival propose de découvrir des univers sonores et instrumentaux nombreux, avec des artistes, grands noms du mouvement, pionniers ou émergents, qui n’hésitent pas à mixer les genres lors de concerts et soirées mémorables qui font vivre l’électro.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T20:30:00+01:00

2023-03-11T23:59:00+01:00 Ville de Versailles / Marc O Carion

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Versailles Palais des Congrès Adresse 10, rue de la Chancellerie - 78000 Versailles Saint-Louis Ville Versailles lieuville Versailles Palais des Congrès Versailles Departement Yvelines

Versailles Palais des Congrès Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

ElectroChic #7 : Concert versaillais Versailles Palais des Congrès 2023-03-11 was last modified: by ElectroChic #7 : Concert versaillais Versailles Palais des Congrès Versailles Palais des Congrès 11 mars 2023 Versailles Versailles Palais des Congrès Versailles

Versailles Yvelines