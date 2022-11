Maxime Le Forestier chante Brassens Versailles Palais des Congrès, 11 février 2023, Versailles.

Maxime Le Forestier chante Brassens Samedi 11 février 2023, 20h00 Versailles Palais des Congrès

56 € Cat 1 ; 52 € Cat 2 ; 48 € Cat 3

Un rendez-vous patrimonial à ne pas manquer.

Versailles Palais des Congrès 10, rue de la Chancellerie – 78000 Versailles Saint-Louis Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

01 30 97 89 00 https://www.versaillespalaisdescongres.com/ Le Palais des Congrès de Versailles se situe dans le carré d’or de Versailles, face au château et au cœur du quartier Saint-Louis, centre culturel et historique de la ville. Utilisé pour des conférences, séminaires et événements privés.

« Brassens est un repère dans la chanson française comme Bach dans la musique classique ». Au micro de France Culture, Maxime Le Forestier aurait pu ajouter que le créateur de la Chanson pour l’auvergnat avait également été un phare dans sa propre carrière. Depuis l’album qu’il lui a consacré en 1979 jusqu’aux différents Cahiers rassemblant l’intégralité de l’oeuvre sans omettre des pièces inédites et posthumes, Maxime Le Forestier a fait mieux que rendre un simple hommage à Georges Brassens. Il l’a interprété comme on le fait d’un grand classique, en continuant de faire vivre une oeuvre toujours parlante, toujours forte, toujours moderne. Maxime Le Forestier, dès l’automne 2022 jusqu’à la fin 2023, retrouvera sur scène ses fidèles et complices musiciens pour continuer à fêter Georges Brassens et la source intarissable d’inspiration qui jaillit de son oeuvre.

© Magda Dates