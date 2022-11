Jean-François Zygel improvise sur Bach Versailles Palais des Congrès, 4 février 2023, Versailles.

Versailles Palais des Congrès 10, rue de la Chancellerie – 78000 Versailles Saint-Louis Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

Le Palais des Congrès de Versailles se situe dans le carré d'or de Versailles, face au château et au cœur du quartier Saint-Louis, centre culturel et historique de la ville.

« Il y a toujours un moment dans la vie d’un musicien où Bach lui tombe sur la tête… Prenez Mozart, Beethoven, Schumann (qui disait du Clavier bien tempéré qu’il était son « pain quotidien »), Chopin (qui commençait ses journées par l’exécution d’un Prélude et fugue), Brahms, Liszt, sans oublier, plus proches de nous, Chostakovitch et ses vingt-quatre Préludes et fugues, Hindemith et son Ludus Tonalis.

Plus récemment, Bach est devenu la nourriture préférée des improvisateurs, particulièrement des musiciens de jazz.

Serez-vous choqués que je m’empare à mon tour de la musique de Bach, que j’en livre ma vision, que je me souvienne du XVIIIe siècle pour mieux inventer le XXIe siècle ? » JFZ



