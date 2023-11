Festival Pianos d’Hi(v)er et d’Aujourd’hui – Piano Tantôt Versailles Palais des Congrès et Hôtel de la Chancellerie Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Festival Pianos d’Hi(v)er et d’Aujourd’hui – Piano Tantôt Versailles Palais des Congrès et Hôtel de la Chancellerie Versailles, 3 février 2024, Versailles. Festival Pianos d’Hi(v)er et d’Aujourd’hui – Piano Tantôt Samedi 3 février 2024, 15h00 Versailles Palais des Congrès et Hôtel de la Chancellerie Entrée libre dans la limite des places disponibles. Samedi, c’est « Piano Tantôt ». Le Palais des Congrès et le Conservatoire sont investis par les pianistes amateurs et préprofessionnels de l’établissement et des écoles de musique associatives de Versailles Grand Parc. Tout l’après-midi, le public parcourt les salles pour y entendre jouer le piano sous toutes ses formes et couleurs, ainsi que son ancêtre le pianoforte. Déambulation libre entre l’Hôtel de la Chancellerie et le Versailles Palais des Congrès.

Suite de l’après-midi Piano Tantôt :

Les Virtuoses

Samedi 3 février, 20h30

Versailles Palais des Congrès

Infos & réservations : https://www.versaillespalaisdescongres.com Versailles Palais des Congrès et Hôtel de la Chancellerie rue de la Chancellerie, 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France [{« link »: « https://www.versaillespalaisdescongres.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-03T15:00:00+01:00 – 2024-02-03T19:00:00+01:00

