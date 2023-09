Festival Pianos d’Hi(v)er et d’Aujourd’hui Versailles Palais des Congrès et Hôtel de la Chancellerie Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Festival Pianos d’Hi(v)er et d’Aujourd’hui Versailles Palais des Congrès et Hôtel de la Chancellerie Versailles, 30 janvier 2024, Versailles. Festival Pianos d’Hi(v)er et d’Aujourd’hui 30 janvier – 4 février 2024 Versailles Palais des Congrès et Hôtel de la Chancellerie Entrée libre dans la limite des places disponibles. Carte blanche à Kojiro Okada

Mar. 30 jan., 20h30

Hôtel de ville

Résa : www.musiquesaversailles.com

Master-classe Ingmar Lazar

Mer. 31 jan., 14h-18h

Jeu. 1er fév., 09h30-12h30/14h-17h

Auditorium Claude Debussy

Récital Thomas Jarry

Ven. 2 fév., 20h

Auditorium Claude Debussy

Résa : www.versaillesgrandparc.fr/conservatoire

Piano tantôt

Sam. 3 fév., 15h

Versailles Palais des Congrès & Hôtel de la Chancellerie

Les Virtuoses

Sam.3 fév., 20h30

Versailles Palais des Congrès

Résa : www.versaillespalaisdescongres.com

Jacques Dor et Thomas Jarry

Dim. 4 fév., 17h

Auditorium Claude Debussy

Résa : www.versaillesgrandparc.fr/conservatoire Versailles Palais des Congrès et Hôtel de la Chancellerie rue de la Chancellerie, 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France [{« link »: « http://www.musiquesaversailles.com/ »}, {« link »: « https://www.versaillesgrandparc.fr/conservatoire/decouvrir-le-crr/vie-artistique/reservation-de-spectacles »}, {« link »: « https://www.versaillespalaisdescongres.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-30T20:30:00+01:00 – 2024-01-30T22:00:00+01:00

2024-02-04T17:00:00+01:00 – 2024-02-04T18:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Versailles Palais des Congrès et Hôtel de la Chancellerie Adresse rue de la Chancellerie, 78000 Versailles Ville Versailles Departement Yvelines Lieu Ville Versailles Palais des Congrès et Hôtel de la Chancellerie Versailles latitude longitude 48.800352;2.126533

Versailles Palais des Congrès et Hôtel de la Chancellerie Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/