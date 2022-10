Le Concert Spirituel | La Caravane du Caire de Grétry Opéra Royal du Château de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Opéra-ballet en trois actes sur un livret d’Étienne Morel de Chédeville – Direction : Hervé Niquet – Mise en scène : Marshall Pynkoski – Durée : 2h20 entracte inclus Opéra-ballet en trois actes sur un livret d’Étienne Morel de Chédeville, créé au Théâtre royal de Fontainebleau en 1783. Attention chef-d’œuvre ressuscité !

La Caravane du Caire a triomphé lors de sa création en 1783, et continua de résonner jusqu’aux rangs de l’armée napoléonienne avec le chœur « La Victoire est à nous ! ». La pièce haute en couleurs de Grétry, avec ses accents patriotiques, est un véritable hymne à la France : dans les sables d’Egypte, le « courageux français » Saint-Phar essaie de libérer son aimée Zélime du marchand d’esclaves

qui va la vendre au Pacha, véritable ogre de la fable !

La musique éclatante de Grétry marque des points en permanence dans ce divertissement de grand style ! Les situations rocambolesques et les ballets mettent à l’honneur une distribution pétillante, véritable galerie de caractères emportée dans un Orient de music-hall par le duo gagnant de Richard Cœur de Lion du même Grétry : Marshall Pynkoski et Hervé Niquet ! Coproduction Opéra Royal / Château de Versailles Spectacles, Opéra de Tours

Création le 24 avril 2022 à l’Opéra de Tours

Décors, costumes et accessoires réalisés dans les ateliers de l’Opéra de Tours Vendredi 9 juin – »15 minutes avec » à 19h30

(à confirmer) Hélène Guilmette Zélime

Jean-Gabriel Saint-Martin Husca & Florestan

Marie Perbost Almaïde

Pierre Derhet Saint-Phar

Enguerrand de Hys Tamorin

Robert Gleadow Osman Pacha

Lili Aymonino Esclave française

Chantal Santon-Jeffery Esclave italienne

Lucie Edel Esclave allemande

NN Osmin

NN Furville Ballet de l’Opéra Royal

Le Concert Spirituel Chœur et orchestre

Hervé Niquet Direction

Marshall Pynkoski Mise en scène

Antoine Fontaine Décors

Camille Assaf Costumes

Jeannette Lajeunesse Zingg Chorégraphe

Hervé Gary Lumières

Elisabeth Geiger Cheffe de chant

