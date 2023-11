Lully : Atys – Château de Versailles OPERA ROYAL, 22 janvier 2024, VERSAILLES.

Lully : Atys – Château de Versailles OPERA ROYAL. Un spectacle à la date du 2024-01-22 à 20:00 (2024-01-22 au ). Tarif : 35.2 à 130.9 euros.

Opéra en version de concert—————————————Lully : Atys Tragédie en cinq actes avec prologue sur un livret de Philippe Quinault créé à Saint-Germain-en-Laye en 1676. Concert en français surtitré en français et en anglais.Durée : 3h entracte inclus Reinoud Van Mechelen AtysJudith Van Wanroij CybèleCéline Scheen Flore, SangarideApolline Raï-Westphal Melpomène, MélisseGwendoline Blondeel Iris, DorisKieran White Un Zéphyr, Le SommeilNick Pritchard MorphéeAntonin Rondepierre PhantaseOlivier Cesarini Le Temps, Le fleuve Sangar, PhobétorPhilippe Estèphe CélénusRomain Bockler IdasVlad Crosman Un songe funeste Chœur de chambre de NamurLes Talens LyriquesChristophe Rousset Direction Après le spectacle somptueux d’Angelin Preljocaj et Leonardo García Alarcón donné à Versailles en 2022, voici une version de concert menée de main de maître par Christophe Rousset qui l’enregistre également en CD pour notre collection. Atys est un paroxysme de l’art lyrique naissant : il met l’amour au centre de l’intrigue, et son héros, pour la première fois chez Lully, meurt en scène, provoquant une somptueuse déploration, qui tire des larmes au cœur le plus endurci. L’incroyable musique de Lully vient magnifier le splendide texte tragique de Philippe Quinault, créant leur premier chef-d’œuvre commun. Ce chef-d’œuvre de Lully et Quinault qui fut qualifié « d’Opéra Du Roi » dès sa création en 1676 devant la cour, fut aussi trois siècles plus tard un moment fort de la redécouverte des grands opéras baroques français par le spectacle Christie-Villégier présenté à l’Opéra Royal de Versailles à deux reprises.CATÉGORIE PRESTIGE : De très bonnes places, le programme et une coupe de champagne offerts.N° téléphone accès PMR : 01 30 83 78 89 Antonin Rondepierre, Choeur de Chambre de Namur, Judith van Wanroij, Romain Bockler, Céline Scheen, Christophe Rousset, Olivier Cesarini, Philippe Estèphe, Reinoud Van Mechelen, Gwendoline Blondeel, Jean-Baptiste Lully, Les Talens Lyriques, Nick Pritchard, Vlad Crosman Antonin Rondepierre, Choeur de Chambre de Namur, Judith van Wanroij, Romain Bockler, Céline Scheen, Christophe Rousset, Olivier Cesarini, Philippe Estèphe, Reinoud Van Mechelen, Gwendoline Blondeel, Jean-Baptiste Lully, Les Talens Lyriques, Nick Pritchard, Vlad Crosman

Votre billet est ici

OPERA ROYAL VERSAILLES PLACE D’ARMES Yvelines

35.2

EUR35.2.

Votre billet est ici