Malandain Ballet Biarritz : Les Quatre Saisons – Château de Versailles OPERA ROYAL, 14 décembre 2023, VERSAILLES.

Malandain Ballet Biarritz : Les Quatre Saisons – Château de Versailles OPERA ROYAL. Un spectacle à la date du 2023-12-14 à 20:00 (2023-12-14 au ). Tarif : 64.9 à 143.0 euros.

Ballet————MALANDAIN BALLET BIARRITZLes quatre SaisonsDurée 1h30 sans entracte Création au Festival de Danse de Cannes le 25 novembre 2023Ballet pour 22 danseurs. Orchestre de l’Opéra RoyalSous le haut patronage de Aline Foriel-DestezetStefan Plewniak DirectionThierry Malandain ChorégraphieAntonio Vivaldi et Giovanni Antonio Guido MusiqueFrançois Menou LumièresJorge Gallardo CostumesVéronique Murat et Charlotte Margnoux Réalisation costumesRichard Coudray, Giuseppe Chiavaro et Frederik Deberdt Maîtres de ballet Pour sa nouvelle création, Thierry Malandain réunit au sein d’un même programme les Quatre saisons de Vivaldi et les Quatre saisons composées par Giovanni Antonio Guido. Réunir ces deux compositions au sein d’un même programme est un pari audacieux : en dehors du fait d’être contemporaines et de célébrer la nature, elles sont bien différentes. Cette nouvelle création du chorégraphe biarrot sera aussi passionnante à suivre quand on connait son scrupule à respecter l’intégrité d’une partition et la musicalité revendiquée de son écriture. Avec les Quatre Saisons, Thierry Malandain poursuit avec cohérence le sillon creusé avec ses derniers ballets autour des rapports de l’Humanité avec le Vivant et la Nature. Il s’agira de la quatrième commande de l’Opéra Royal à Thierry Malandain : après Cendrillon, La Belle et la Bête et Marie-Antoinette, ces Quatre Saisons conçues avec la participation de l’Opéra Royal. La promesse d’une fusion volcanique entre danse et musique ! Coproduction Opéra Royal / Château de Versailles Spectacles, Festival de Danse de Cannes – Côte d’Azur France, Teatro Victoria Eugenia – Ballet T – Ville de Donostia San Sebastián, Opéra de Saint-Etienne, Theater Bonn – Allemagne, CCN Malandain Ballet Biarritz. Malandain Ballet Biarritz Malandain Ballet Biarritz

Votre billet est ici

OPERA ROYAL VERSAILLES PLACE D’ARMES Yvelines

64.9

EUR64.9.

Votre billet est ici