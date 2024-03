Versailles mystérieux (promenade contée) Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Versailles, samedi 30 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T15:00:00+01:00 – 2024-03-30T16:30:00+01:00

Fin : 2024-05-12T15:00:00+02:00 – 2024-05-12T16:30:00+02:00

Vous saurez tout sur l’affaire du collier de la reine, les projets extravagants de l’ingénieur Riquet, les nourrices royales, les humeurs de Jean de La Bruyère, ou encore les commérages de la célèbre princesse Palatine ! Une façon ludique d’entrer dans l’histoire, à partager en famille !

Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles Versailles 78000

