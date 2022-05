Versailles mystérieux (promenade contée) Office de Tourisme de Versailles

Versailles mystérieux (promenade contée) Office de Tourisme de Versailles, 26 mai 2022, . Versailles mystérieux (promenade contée)

du jeudi 26 mai au dimanche 28 août à Office de Tourisme de Versailles

Au fil des rues et sur le ton du secret, elle vous confiera aussi les dessous de l’histoire, potins et cancans transmis par La Bruyère, Madame de Sévigné ou encore la célèbre Princesse Palatine… (Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué au moment de votre réservation). Voilà une manière ludique de découvrir la ville de Versailles en famille ! Suivez la comédienne Roxane, qui vous racontera avec passion les grandes affaires qui ont défrayé la chronique à Versaille… Office de Tourisme de Versailles 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-26T17:00:00 2022-05-26T18:00:00;2022-08-28T17:00:00 2022-08-28T18:00:00

Détails Autres Lieu Office de Tourisme de Versailles Adresse 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles lieuville Office de Tourisme de Versailles

Office de Tourisme de Versailles https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//