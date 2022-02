Versailles mot pour mot Château de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Au fil d’une visite contée dans les plus célèbres espaces du château, vous devrez découvrir les mots qui se cachent derrière les décors. De salles en salles, attentifs au moindre signe, vous récolterez la matière qui vous servira à créer un jeu… de mots ! Grâce à cet atelier ludique d’expression orale et corporelle, le langage de Versailles vous sera révélé !

activité gratuité, pour les groupes (25 personnes maximum par groupe)

Visite contée pour découvrir le vocabulaire suivie d’un atelier ludique de jeux de mot Château de Versailles Avenue Rockefeller, 78000 Versailles Versailles Yvelines

