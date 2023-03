Un atelier numérique pour les lycéens à Versailles La Manu – Campus Versailles, 18 avril 2023 17:00, Versailles.

L’école du numérique La Manu à Versailles organise un atelier gratuit pour les lycéens intéressés par le digital et préparant leur orientation Post-Bac. Mardi 18 avril, 17h00 1

Vous préparez votre orientation Post-Bac et le numérique vous intéresse ?

L’école supérieure du numérique La Manu à Versailles invite les lycéens à un atelier Out Of The Box pour une introduction à la conception web. Profitez d’un moment convivial et ludique pour une immersion dans le numérique à La Manu.

Mardi 18 avril 2023 (17h-18h30)

Thématique : « Dessiner c’est coder ! »

La Manu à Versailles

Inscrivez-vous gratuitement sur le site de l’école La Manu en cliquant ici.

La Manu – Campus Versailles 143 rue Yves le Coz Porchefontaine Versailles 78000 Yvelines

contact-versailles@lamanu.fr 0986271704

LA MANU – Ecole Supérieure des Métiers du Numérique

