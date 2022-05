Portes Ouvertes à La Manu Versailles – S’orienter dans le numérique ! La Manu – Campus Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Portes Ouvertes à La Manu Versailles – S’orienter dans le numérique ! La Manu – Campus Versailles, 8 juin 2022 18:00, Versailles. Mercredi 8 juin, 18h00 Sur place Gratuit, sur inscription https://lamanu.fr/jpo/ Préparez vos études supérieures dans le numérique ! L’école La Manu vous invite à une réunion d’information bachelor le 08 juin prochain. Vous souhaitez poursuivre vos études dans le numérique ? La Manu – Ecole supérieure des métiers du Numérique – organise une réunion d’information Bachelor le mercredi 08 juin à partir de 18h, sur le campus de Versailles. L’école vous propose de découvrir le cursus bachelor (Bac°3) et ses spécialisations pour se former aux métiers du développement web, du webdesign, de la communication et marketing digital. Mercredi 08 juin 2022 à partir de 18h

143 rue Yves le Coz, 78000 Versailles

Lien pour s’inscrire : https://lamanu.fr/jpo Ce rendez-vous est l’occasion d’avoir un aperçu de projets réalisés par les étudiants de La Manu et de pouvoir échanger avec l’équipe pédagogique sur votre projet d’orientation, sur les programmes et l’admission aux études supérieures. La Manu – Campus Versailles 143 rue Yves le Coz 78000 Versailles Porchefontaine Yvelines

0986271704 https://lamanu.fr mercredi 8 juin – 18h00 à 19h00 LA MANU – Ecole Supérieure des Métiers du Numérique

