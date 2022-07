Portes Ouvertes à La Manu Versailles – Ecole informatique et numérique La Manu – Campus Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Portes Ouvertes à La Manu Versailles – Ecole informatique et numérique La Manu – Campus Versailles, 31 août 2022 18:00, Versailles. Mercredi 31 août, 18h00 Sur place Gratuit, sur inscription https://lamanu.fr/jpo/, 0986271704

Vous êtes à la recherche d’une formation post bac dans le numérique pour la rentrée ? Profitez de la soirée Portes Ouvertes le 31 août à l’école La Manu de Versailles. La Manu – Ecole supérieure des métiers du Numérique – organise une soirée Portes Ouvertes le mercredi 31 août (18h-19h30), sur le campus de Versailles. Il est encore temps de venir découvrir le Bachelor Numérique (Bac+3) et ses spécialisations pour se former aux métiers du développement web, du webdesign, de la communication et marketing digital. Mercredi 31 août 2022 à partir de 18h

Lien pour s’inscrire : https://lamanu.fr/jpo/ Profitez de cette rencontre à La Manu pour échanger avec l’équipe pédagogique sur votre projet d’orientation, sur les programmes et l’admission aux études supérieures. La Manu – Campus Versailles 143 rue Yves le Coz 78000 Versailles Porchefontaine Yvelines

