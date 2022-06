Portes Ouvertes à La Manu Versailles – Ecole Informatique et Numérique La Manu – Campus Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Portes Ouvertes à La Manu Versailles – Ecole Informatique et Numérique La Manu – Campus Versailles, 6 juillet 2022 18:00, Versailles. Mercredi 6 juillet, 18h00 Sur place Gratuit, sur inscription https://lamanu.fr/jpo/, contact-versailles@lamanu.fr

L’école du numérique de Versailles organise une soirée Portes Ouvertes mercredi 06 juillet pour présenter les programmes Bac+3 à Bac+5 dédiés aux métiers du web. Vous êtes futur bachelier ou étudiant et vous souhaitez suivre des études supérieures dans le numérique ? Venez découvrir La Manu – Ecole supérieure des métiers du Numérique à l’occasion de la soirée Portes Ouvertes organisée mercredi 06 juillet (18h-19h) sur le campus Versailles. Au programme : Présentation de l’école et des cursus en bachelor (Bac+3) dédiés aux métiers du développement web, du webdesign, de la communication et du marketing digital. Mercredi 06 juillet 2022 à 18h

143 rue Yves le Coz, 78000 Versailles

Inscription : https://lamanu.fr/jpo Profitez de ces Portes Ouvertes pour échanger avec notre équipe sur votre projet d’orientation, sur les programmes et les critères d’admission aux études supérieures. Formations diplômantes, hors Parcoursup. La Manu – Campus Versailles 143 rue Yves le Coz 78000 Versailles Porchefontaine Yvelines

0986271704 https://lamanu.fr mercredi 6 juillet – 18h00 à 19h30 LA MANU – Ecole Supérieure des Métiers du Numérique

Détails Heure : 18:00 - 19:30 Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu La Manu - Campus Versailles Adresse 143 rue Yves le Coz Ville Versailles lieuville La Manu - Campus Versailles Versailles Departement Yvelines

La Manu - Campus Versailles Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Portes Ouvertes à La Manu Versailles – Ecole Informatique et Numérique La Manu – Campus Versailles 2022-07-06 was last modified: by Portes Ouvertes à La Manu Versailles – Ecole Informatique et Numérique La Manu – Campus Versailles La Manu - Campus Versailles 6 juillet 2022 18:00 La Manu - Campus Versailles Versailles

Versailles Yvelines