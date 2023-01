Portes Ouvertes à La Manu Versailles – Data, Développement web et Marketing digital La Manu – Campus Versailles Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Portes Ouvertes à La Manu Versailles – Data, Développement web et Marketing digital La Manu – Campus Versailles, 4 février 2023 10:00, Versailles

Gratuit, sur inscription https://lamanu.fr/jpo/, contact-versailles@lamanu.fr

L’école La Manu propose un nouveau rendez-vous Portes Ouvertes sur son campus de Versailles le samedi 04 février 2023. La Manu, l’Ecole supérieure des métiers du numérique, vous invite à une nouvelle matinée Portes Ouvertes le samedi 04 février 2023, de 10h à 13h sur le campus de Versailles !

Venez découvrir La Manu et les formations Bac+3 à Bac+5 pour devenir expert du numérique ! L’occasion aussi de voir les projets réalisés par les étudiants et échanger avec l’équipe pédagogique.

Inscription gratuite sur le site de l’école : https://lamanu.fr/jpo/

Samedi 04 février (10h-13h)

143 rue Yves le Coz, 78000 Versailles

0986271704 https://lamanu.fr

