POEC Data Analyst à Versailles – Formation gratuite pour les demandeurs d’emploi La Manu – Campus Versailles, 19 décembre 2022 08:00, Versailles. Lundi 19 décembre, 08h00 Sur place Candidature en ligne https://lamanu.fr/formation-poec-data-analyst/, contact-versailles@lamanu.fr

Une nouvelle formation POEC de Data Analyst est proposée sur le campus de La Manu à Versailles à destination des demandeurs d’emploi intéressés par les métiers de la programmation et de la data. L’école La Manu, avec Atlas et Pôle Emploi, propose une nouvelle POEC Data Analyst à partir du 19 décembre à Versailles. Formation prise en charge pour les demandeurs d’emploi. Candidature : https://lamanu.fr/formation-poec-data-analyst/ Vous êtes demandeur d’emploi en région Ile-de-France ? Profitez de 3 mois de formation intensive pour développer de solides compétences en analyse de données avec le langage de programmation Python, et faciliter votre insertion dans les métiers de la data. Une réunion dédiée à cette POEC a lieu mardi 06 décembre (10h) en ligne. Inscrivez-vous pour recevoir le lien de connexion Teams. / ! Formation limitée à 14 places. À vos candidatures ! ;) La Manu – Campus Versailles 143 rue Yves le Coz 78000 Versailles Porchefontaine Yvelines

0986271704 https://lamanu.fr lundi 19 décembre – 08h00 à 18h00 LA MANU – Ecole Supérieure des Métiers du Numérique

