Cet évènement est passé Une formation en communication et marketing digital pour les demandeurs d’emploi à Versailles La Manu – Campus Versailles Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Une formation en communication et marketing digital pour les demandeurs d’emploi à Versailles La Manu – Campus Versailles Versailles, 21 juillet 2023 09:00, Versailles. Une formation en communication et marketing digital pour les demandeurs d’emploi à Versailles La Manu – Campus Versailles Versailles 21 juillet – 2 août La Manu, l’école supérieure des métiers du numérique, organise une formation Communication & Marketing Digital, pour laquelle les demandeurs d’emploi en Ile-de-France peuvent obtenir un financement. 21 juillet – 2 août 1

https://lamanu.fr https://lamanu.fr/candidature-formation-professionnelle/ Envie de maîtriser les réseaux sociaux et logiciels Adobe ? Un Bootcamp Communication, Marketing Digital est organisée par l’école La Manu à Versailles. Pour les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi, cette formation peut être prise en charge par la région Ile-de-France. Au programme de la formation : Techniques de marketing digital

Techniques de communication digitale

Chaîne graphique et PAO (culture graphique, charte…)

Logiciels Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign)

Création de contenu web (WordPress, newsletters) Formation organisée du 25 septembre au 19 décembre 2023. Profitez des dernières places disponibles pour intégrer la prochaine session et vous former gratuitement à la communication et marketing digital.

Remplir le formulaire de candidature en ligne. La Manu – Campus Versailles 143 rue Yves le Coz Porchefontaine Versailles 78000 Yvelines

contact-versailles@lamanu.fr 0986271704 LA MANU – Ecole Supérieure des Métiers du Numérique Détails Heure : 09:00 Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu La Manu - Campus Versailles Adresse 143 rue Yves le Coz Ville Versailles Departement Yvelines Lieu Ville La Manu - Campus Versailles Versailles

La Manu - Campus Versailles Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/