Rencontre régionale Écologie & Petite enfance à Versailles le 8 février 2024 Hôtel de Ville de Versailles Versailles Jeudi 8 février, 09h00

Début : 2024-02-08 09:00

Fin : 2024-02-08 17:00

Rendez-vous le 8 février 2024 à l’Hôtel de Ville de Versailles pour la première Rencontre Régionale Ecologie & Petite Enfance Ile-de-France, organisée par l’association Label Vie et le média en ligne Les Pros de la Petite Enfance.

Découvrez, lors de cet événement, des solutions concrètes, inspirantes et locales pour encourager les pratiques durables et les démarches environnementales au sein des accueils collectifs et individuels du jeune enfant.

Pré-programme de la journée :

Conversation entre Sylviane Giampino, psychologue de l’enfance et Présidente du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA), et un expert de l’environnement et Anne-Caroline Prévot, directrice de recherches au CNRS, chercheuse au Muséum National d’Histoire Naturelle et vice-présidente du MAB-France (programme UNESCO).

Table ronde n°1 : Pourquoi et comment reconnecter les enfants à la nature ?

Table ronde n°2 : Comment transformer les repas en moments écoresponsables ?

Table ronde n°3 : Comment monter et financer des projets écoresponsables ?

✨ Découverte de structures engagées et locales

Horaires : de 9h à 17h

Évènement gratuit

Hôtel de Ville de Versailles 4 Av. de Paris, 78000 Versailles Porchefontaine Versailles 78000 Yvelines