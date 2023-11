Le Parcours du Roi 2023 Parcours Déambulatoire GALERIE DES GLACES, 16 décembre 2023, VERSAILLES.

LE PARCOURS DU ROI À l’occasion des fêtes de fin d’année, plongez dans l’atmosphère baroque du Château de Versailles, le temps d’une visite-spectacle d’exception. À la tombée de la nuit, alors que les visiteurs de la journée se dispersent, le Château redevient silencieux… Du Salon d’Hercule à la Chambre de la Reine en passant par la Galerie des Glaces illuminée de feux d’artifice royaux, des musiciens, danseurs, chanteurs, escrimeurs et comédiens se préparent à vous accueillir sous les ors des Grands Appartements pour une visite-spectacle hors du commun vous menant jusqu’à la Galerie des Batailles, ou vous irez à la rencontre d’un invité très spécial…le père noël baroque ! Un moment inoubliable au Château de Versailles qui ravira les petits comme les grands ! Spectacle à voir en famille BILLET PRESTIGE : une coupe de champagne ou une boisson non alcoolisée et un sachet de Noël à l’issue de la visite. Gratuit de 0 à 3 ans.La direction demande aux parents de s’assurer du calme des très jeunes enfants afin de permettre le bon déroulement de la visite-spectacle. Durée : 1h« Un moment féérique ! » – SORTIR À PARIS« Un Noël d’exception. » – NOTRE TEMPS« Un moment privilégié pour vivre Versailles autrement. » – LE PARISIEN« Un Noël royal au Château de Versailles. » – À NOUS PARIS« Un show grandiose pour Noël ! » – CITIZEN KID« Le Château du Versailles se dévoile de la plus belle des manières. » -UNITED STATES OF PARIS« Une visite de nuit des plus beaux lieux du Château de Versailles, sans la cohue ! » – EUROPE 1 Le Parcours du Roi Le Parcours du Roi

GALERIE DES GLACES VERSAILLES PLACE D’ARMES Yvelines

