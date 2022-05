Versailles, cité-jardin (randonnée-conférence) Office de Tourisme de Versailles

Office de Tourisme de Versailles, le samedi 18 juin à 17:00

Elle vous permettra de découvrir des lieux naturels inédits en bordure de la ville : anciens étangs Gobert, récemment valorisés par des activités agricoles, parc Balbi, Pièce d’eau des Suisses, allée Le Nôtre et jardins familiaux, avec des quantités de petites histoires sur les uns et les autres… Découvrez combien Versailles mérite cette réputation de cité-jardin qui lui a été faite dès le 17e siècle par Mademoiselle de Scudéry (parcours proposé dans le cadre de la 2e Biennale d’architecture et de paysage de la Région Ile-de-France) Vous aimez la marche et les espaces verts ? Cette randonnée-conférence est faite pour vous ! Office de Tourisme de Versailles 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles

Office de Tourisme de Versailles Adresse 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles

