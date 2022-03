Versailles, cité-jardin (randonnée-conférence) Office de Tourisme de Versailles

Au cours d’une promenade commentée de 5 km, elle vous permettra de découvrir des lieux naturels en bordure du quartier Saint-Louis : étangs Gobert, parc Balbi, Pièce d’eau des Suisses… avec des quantités d’anecdotes ! Une autre façon de découvrir Versailles côté parc et jardins ! Vous aimez la marche et les espaces verts ? Cette randonnée-conférence est faite pour vous ! Office de Tourisme de Versailles 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles

2022-03-19T16:00:00 2022-03-19T17:30:00

Office de Tourisme de Versailles 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles

