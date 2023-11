Haendel : Le Messie – Château de Versailles CHAPELLE ROYALE, 24 décembre 2023, VERSAILLES.

HAENDEL : LE MESSIEDistribution Marie Lys SopranoNicolò Balducci Contre-ténorLaurence Kilsby TénorAlex Rosen Basse Chœur de l’Opéra RoyalOrchestre de l’Opéra RoyalSous le haut patronage de Aline Foriel-DestezetGaétan Jarry DirectionDurée : 2h50 entracte inclus Le Messie est une œuvre dont la renommée dépasse toutes les autres de Haendel : cet oratorio fut donné en première à Dublin en 1742, et le succès fut retentissant lors de la création : la demande de billets était telle qu’on avait demandé aux messieurs de « renoncer à porter leur épée » et aux dames de venir « sans robe à paniers », pour ménager de la place à davantage d’auditeurs, et augmenter ainsi la recette « destinée aux œuvres charitables ». Pour le grand aria d’alto « He was despised », le Révérend Delany se leva d’émotion dans la salle en s’écriant à l’intention de la chanteuse : « Femme, pour cela que tous tes péchés soient pardonnés ! »Repris à Londres, Le Messie devint vite l’œuvre phare de Haendel. Jouée trente-six fois de son vivant, elle représenta rapidement ce que la musique peut avoir de majestueux et de sublime. Charles Jennens construisit le livret dédié au Christ en trois parties : la Nativité ; Passion et Résurrection ; Rédemption. L’alternance idéale d’airs solistes et de chœurs est admirable, et la science lyrique de Haendel est partout présente dans les airs : suaves ou victorieux, ils sont parmi les plus beaux du compositeur. Les chœurs mémorables restent dans l’oreille depuis plus de deux-cent cinquante ans… À Londres, le Roi Georges II fut tellement frappé de l’Hallelujah qu’il se leva d’émotion, suivi de toute l’audience, et de toutes les audiences britanniques depuis lors. Le Chœur et l’Orchestre de l’Opéra Royal dirigés par Gaétan Jarry accompagneront à merveille le quatuor de jeunes chanteurs de tout premier ordre retenus pour ces concerts de Noël, donnés également à Uzès et Lyon.Les Productions de l’Opéra Royal Georg Friedrich Haendel Georg Friedrich Haendel

CHAPELLE ROYALE VERSAILLES Château de Versailles – Place d’Armes Yvelines

