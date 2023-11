Bach : Oratorio de Noël – Château de Versailles CHAPELLE ROYALE, 22 décembre 2023, VERSAILLES.

BACH : ORATORIO DE NOELDistribution Gwendoline Blondeel SopranoRaffaele Pe AltoKieran Carrel TénorPeter Harvey Basse La Chapelle Harmonique Chœur et OrchestreValentin Tournet Direction Présentation PROGRAMME Johann Sebastian Bach (1685-1750)Oratorio de Noël, BWV 248Cantate I : Jour de NoëlCantate II : Deuxième jour de Noël (Saint Étienne)Cantate III : Troisième jour de Noël (Saint Jean)Cantate VI : ÉpiphanieDurée : 1h40 sans entracte Bach a composé en 1734 à Leipzig son Oratorio de Noël constitué de six cantates, pour le temps de Noël. Emplie de vie et d’enthousiasme, cette œuvre magnifie l’alternance des grands chœurs typiques de l’art choral de Bach, et des airs solistes racontant l’histoire émouvante et merveilleuse de la Nativité puis de la reconnaissance de la divinité du Christ par les bergers et les Rois Mages. Rassemblant un orchestre toujours animé et qui soutient le discours musical, armé de tambours et trompettes pour les passages glorieux et la joie des fidèles, Bach dédie aux solistes certains de ses plus beaux arias : les chœurs somptueux viennent ponctuer chaque cantate avec une gloire extraordinaire ! Valentin Tournet dirige le Chœur et l’Orchestre de la Chapelle Harmonique, en familier de la Chapelle Royale ! Peter Harvey, Valentin Tournet, Kieran Carrel, La Chapelle Harmonique, Raffaele Pe, Gwendoline Blondeel Peter Harvey, Valentin Tournet, Kieran Carrel, La Chapelle Harmonique, Raffaele Pe, Gwendoline Blondeel

CHAPELLE ROYALE VERSAILLES Château de Versailles – Place d’Armes Yvelines

