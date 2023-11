Campra : Requiem – Château de Versailles CHAPELLE ROYALE, 9 décembre 2023, VERSAILLES.

Campra : Requiem – Château de Versailles CHAPELLE ROYALE. Un spectacle à la date du 2023-12-09 à 19:00 (2023-12-09 au ). Tarif : 35.2 à 130.9 euros.

CAMPRA : REQUIEMDistribution Gwendoline Blondeel DessusDavid Tricou Haute-contreAntonin Rondepierre TailleIgor Bouin Basse-tailleMatthieu Walendzik Basse-taille Les Arts Florissants Chœur et OrchestreWilliam Christie DirectionPROGRAMME André Campra (1660-1744)RequiemGrand Motet« Campra fait partie de ces maîtres, entre Lully et Rameau : cette génération du début du XVIIIe siècle où il y avait un grand nombre de très grands compositeurs. Il démontre une personnalité remarquable et très singulière. » William Christie André Campra (1660-1744), compositeur provençal et maître de chapelle renommé aux cathédrales de Toulon, puis Arles, Toulouse et Paris, écrit cette messe de Requiem probablement peu de temps après son arrivée à Paris en 1694, alors qu’il dirige la maîtrise de Notre-Dame. Composée pour un service à la mémoire de l’archevêque de Paris Monseigneur François de Harlay en novembre 1695, cette messe s’inscrit dans cette période où la musique religieuse de Campra atteint sa pleine maturité : la polyphonie traditionnelle y est traitée avec la même expressivité que les airs de solistes, qui annoncent déjà le goût de leur compositeur pour l’opéra – c’est à cette époque qu’il commence l’écriture de son opéra-ballet L’Europe galante. Les passages instrumentaux, loin d’être de simples préludes, interludes ou postludes, témoignent également de la sensibilité marquée du futur sous-maître de la Chapelle Royale de Versailles. En interprétant ce monument de la musique du Grand Siècle, Les Arts Florissants illustrent une fois encore leur vocation à faire redécouvrir les grandes œuvres du baroque français. Durée : 1h15 entracte inclusCATÉGORIE PRESTIGE : De très bonnes places, le programme et une coupe de champagne offerts. Antonin Rondepierre, Igor Bouin, Matthieu Walendzik, Orchestre Les Arts Florissants, Choeur Les Arts Florissants, David Tricou, William Christie, Gwendoline Blondeel Antonin Rondepierre, Igor Bouin, Matthieu Walendzik, Orchestre Les Arts Florissants, Choeur Les Arts Florissants, David Tricou, William Christie, Gwendoline Blondeel

CHAPELLE ROYALE VERSAILLES Château de Versailles – Place d’Armes Yvelines

